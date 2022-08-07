¾Ê¥¨¥Í¤Ë¸«¤¨¤ÆÊ¢¶Ú¡õÂÎ´´¤Ë¤«¤Ê¤ê¸ú¤¯¡££±Æü£µ²ó¡Ú¥Ú¥¿¥ó¥³¤ªÊ¢¤ËÆ³¤¯¡Û´ÊÃ±½¬´·
±¿Æ°ÉÔÂ¤ä¿©¤Ù²á¤®¤Ê¤ÉÀ¸³è½¬´·¤ÎÍð¤ì¤¬Ç¡¼Â¤Ë¸½¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ªÊ¢¼þ¤ê¡£¼ÂºÝ¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¤ªÊ¢¤¬¤Ý¤Ã¤³¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡¤½¤³¤Ç½¬´·¤ËºÎ¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¾Ê¥¨¥Í¤Ë¸«¤¨¤ÆÊ¢¶Ú¡õÂÎ´´¤Ë¤«¤Ê¤ê¸ú¤¯¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤Î´ÊÃ±¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¡Ú¥Í¥Ã¥¯¡¦¥×¥ë £±¡Û¤Ç¤¹¡£
🌼¹ø¼þ¤ê¤ÎìÔÆù¤òÍî¤È¤¹¤Ê¤é¡££±Æü£³¥»¥Ã¥È¡Ú¤¯¤Ó¤ìºî¤ê¡õÊ¢¶Ú¶¯²½¤Ë¸ú¤¯¡Û´ÊÃ±½¬´·
¥Í¥Ã¥¯¡¦¥×¥ë £±
½ÅÎÏ¤ËµÕ¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¹Ô¤¦¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤ÇÊ¢¶Ú¤ÈÂÎ´´¤ò¸úÎ¨¤è¤¯¶¯²½¤¹¤ë¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÇØ¹ü¼þ¤ê¤Î¶ÚÆù¤ò½ÀÆð¤Ë¤¹¤ë¸ú²Ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê£±¡ËÎ¾¤Ò¤¶¤ò°®¤ê¤³¤Ö¤·£±¸ÄÊ¬³«¤¤¤ÆºÂ¤Ã¤Æ¡¢Î¾¼ê¤ò¸åÆ¬Éô¤ËÃÖ¤¯
¢¥²£¤«¤é¸«¤¿»þ¡¢ÇØÃæ¤¬¸å¤í¤Ë¾¯¤·ÅÝ¤ì¤¿¾õÂÖ¡Ê120ÅÙ¤¯¤é¤¤¤Î³ÑÅÙ¡Ë¤Ç¤¹
¡Ê£²¡Ë°ìÃ¶Â©¤òµÛ¤¤¡¢Â©¤òÅÇ¤¤Ê¤¬¤éÇØÃæ¤ò´Ý¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¾åÈ¾¿È¤ò¸å¤í¤ËÅÝ¤·¤Æ¤¤¤¡¢ÂÎ¢¤¬¥Þ¥Ã¥È¤«¤éÉâ¤«¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÅÝ¤·¤¿¤é£±¸ÆµÛ¡ÊÌó£µÉÃ´Ö¡Ë¥¡¼¥×¤¹¤ë
¤½¤Î¸å¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¡Ê£±¡Ë¤ËÌá¤·¤Æ£±²ó¡£¡È£±Æü¤¢¤¿¤ê£µ²ó¤òÌÜÉ¸¡É¤Ë¼ÂÁ©¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢´üÂÔ¤¹¤ë¸ú²Ì¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡Ö¾ï¤ËÊ¢¶Ú¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¡×¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£ÂÎ¢¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¼ó¤¬¸å·¹¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Â³¤±¤ë¤Û¤É¤ªÊ¢¤Î°ú¤Äù¤á¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢Âå¼ÕUP¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò½¬´·²½¤·¤Æ¥Ú¥¿¥ó¥³¤ªÊ¢¤ò°é¤ó¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡£¡ã¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹´Æ½¤¡§Minami¡Ê¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼Îò£´Ç¯¡Ë¡ä