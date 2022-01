2012年1月22日、夢の新婚旅行へと出かけたマイク&アン・ハワード夫妻。以来10年間にわたりハネムーンへ行っている二人が、旅で得た教訓とは――。カップル旅行を円満に続けるためのコツも伝授!

旅の始まりは結婚祝いから

ニューヨークに住んでいるときに、共通の友人から紹介され、距離が縮まり結婚したハワード夫妻。そうして愛を誓い合った二人は、結婚祝いでほしいものとして“あるもの”をリクエストしたという。

それは、「世界各地への冒険」のために寄付してほしいという驚きの要望で、さらに、その行き先は協力してくれた人に選んでもらうというもの。

「家族も友人も本当に協力的でうれしかったですし、彼らも一緒になって考えてくれたんです。みんながあらゆる場所に連れていってくれているような感じですよね。お礼の手紙はすべて、選んでもらった場所からの絵葉書でしています」「たとえ彼らが実際に一緒にいなかったとしても、私たちは常にその場所を共有しているんです。私たちは、彼らの祝福を受けて旅に出たのですから」

ハネムーンの期間は1年!?

熟考を重ね、予算や計画を立てた後、2012年1月22日に二人は1年間のハネムーンに出発。最初は2週間のハネムーンだったそうだが、計画時にお互いにこう問いかけたことで長旅が始まったのだとか。

「ここにもう数週間、あそこにもう1カ月滞在したらどんな感じになるだろう?」

これをきっかけに、地図に付箋を貼りながらルートを計画。 二人は現在までに、7大陸63カ国、3,652日間の旅をしていて、彼らのブログ<HoneyTrek>に旅の様子を記録。また、200以上の高級ホテルやグランピングサイトに滞在し、36カ所のサファリに出かけるなど多くのことを体験しているのだとか。

数々の旅先で得た「人生の教訓」

アマゾンの熱帯雨林の中心地マナウスから旅をはじめ、それから10年、旅先でさまざまなスキルを身につけ、数え切れないほどの教訓を得たハワード夫婦。

最も有意義だったものの一つは、「幸せだと感じる生き方や、成功を手に入れる方法はいくらでもある」ということだとアンさんは言う。

「広い世界に出れば、自分が考えもしなかった出来事や手本をたくさん目にすることができます。また、異文化に対する謙虚さや思いやりを学べました」

そして、もう一つ得た大きな教訓は、困難にも立ち向かうべきだということ。

「何が起こるか分かりません。どんなことでも、いつかはうまくいかなくなるのだから、それを冒険だと思い、笑ってやり過ごす。そうすることで、ストレスがなくなりました。この世の中、何が起こるかわからない。だから『かかってこい』って感じですね」

カップル旅行を円満に続けるコツ

2人が苦労して得たカップル旅行のコツは、ナショナルジオグラフィックのベストセラー『Ultimate Journeys For Two: Extraordinary Destinations on Every Continent(原題)』に多数掲載。旅を成功させる秘訣については、「計画を立てる際には、必ず二人で参加すること」とコメント。

節約のため、1日約6000円以下で生活

各都市や地域で、互いにアクティビティやアドベンチャー、博物館の見学などを1つ計画する。二人とも本当にやりたいことを1つずつ達成すると感じられるようにするのが重要。互いにアイデアを持ち寄って調べる。自分が熱中できることを見つけると、二人ともより旅に没頭できるそう。

旅行の計画をたてる過程では、予算も重要。ブログや書籍、二人が行うワークショップ<Trip Coach>によって収入を得ながらも、物よりも体験を優先させるために、1日あたり50ドル(約5700円)という厳しい予算にもこだわっているそう。

「とにかく無料で楽しめる素晴らしいものがたくさんあるんです。地元のマーケットを歩いたり、公園で誰かと会話をしたり、ただ学んで観察したりするだけでもいいんです。多くの楽しみは、高価である必要はないと気付きました」

とはいえ、二人はそこでしか出来ない特別な体験は絶対に逃さないのだとか。

「たとえば、『ここは絶対にバンジージャンプをしたほうがいい場所』というような最高な何かがあったら、お金を出してでもやるべき。その価値があるかどうかでバランスを取るのです」

また節約術の一つとして、ゆっくり旅をすることとも答えたハワード夫妻。

「目的地に着いたら、しばらくはそこにいるようにしています。バスや電車、タクシーなどその土地に合った方法で移動することで、環境への負荷を軽減しているんです」

さらに環境への影響を減らすために、二人はペットボトルを購入していないのだとか。2012年初頭からマイボトルに水を汲み、自分たちで浄水しており、その結果年間1,000ドル(約11万円)近くを節約しているそう。

二人が歩むこれからの未来

もうすぐハネムーン記念10周年を迎えるハワード夫妻。これを祝うために冒険好きな二人は、大きな計画を立てているという。

「私たちは、ハネムーンの10周年を祝うのにふさわしいことを探しています。ハネムーンをどこまでサステナブルにできるか、試してみたいんです。贅沢をするために、無駄にお金を使う必要はないんです」「賢く選択すれば、観光が地域社会やさまざまな環境を支援できます。私たちのハネムーンは10年で終わるのではなく、またさらなる冒険に出るんです――」

さらなる旅に出るハワード夫妻のこれからが楽しみですね♡