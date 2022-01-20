¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û·ã¥«¥ï¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥ÈÈ¯¸«¡ªÃÏ°è¸ÂÄê¤À¤±¤É¥²¥Ã¥È¤·¤¿¤¤¡£
ÅìµþÅÔ¡¦¿ÀÆàÀî¸©¡¦ºë¶Ì¸©¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¤·¤Þ¤à¤é¤Ç¤Ï2022Ç¯1·î22Æü¤«¤é¡¢¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡Ö¥Ý¡¼¥ÁÉÕ¤¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡×¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¦¤ë¤¦¤ë¤·¤¿Æ·¤¬...
¥Ô¥ó¥¯ÃÏ¤Ë¡¢¤Á¤¤¤«¤ï¤Î´é¤òÂç¤¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¢¤ë¥Ý¡¼¥Á¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤¦¤ë¤¦¤ë¤·¤¿Æ·¤¬²Ä°¦¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬²Ä°¦¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤¬¼ýÇ¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ý¡¼¥ÁÉÕ¤¤Ê¤Î¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤Ë¤âÊØÍø¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
¥Ý¡¼¥Á¤Î¥µ¥¤¥º¤ÏÌó25¡ß30Ñ¡¢¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤Ï70¡ß100Ñ¡£²Á³Ê¤Ï1969±ß¤Ç¤¹¡£
¡À¤Á¤¤¤«¤ï¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡¿
1·î22Æü(ÅÚ) #¤Á¤¤¤«¤ï¤Î¥Ý¡¼¥ÁÉÕ¤¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤¬Åìµþ¡¦¿ÀÆàÀî¡¦ºë¶Ì¤Î¤·¤Þ¤à¤é¤ÇÃÏ°è¸ÂÄêÈÎÇä¡ªÃÏ°èÆâ°ìÉô¡¢¼è°·Ìµ¤¤Å¹ÊÞ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¢²èÁü¤´³ÎÇ§²¼¤µ¤¤
¤ª°ì¿ÍÍÍ°ìÅÀ¸Â¤ê
¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë°ÙÇäÀÚ¤ì¤ÎºÝ¤Ï¤´ÍÆ¼Ï²¼¤µ¤¤
¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ópic.twitter.com/KnvuFIjaBL—¤Á¤¤¤«¤ï¥°¥Ã¥º¸ø¼°(@chiikawa_kouhou) January 20, 2022
¹ØÆþ¤Ï1¿Í1ÅÀ¸Â¤ê¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤ªÃÏ°èÆâ°ìÉô¡¢¼è°·Ìµ¤¤Å¹ÊÞ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Â¨Çä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¡ª
¢¨²èÁü¤Ï¸ø¼°¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤«¤é¡£