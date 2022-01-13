ブランドBOOK半額セール開催中！ おうち時間で役立つモノも!!［宝島チャンネル］
新春ブランドBOOK 半額セールがスタート！
宝島社の公式通販サイト「宝島チャンネル」では、本日1月13日（木）からセールを開催！ 気になっていたあのブランドBOOKが、なんと半額で手に入る!?
ブランドBOOK半額セール開催中の宝島チャンネルをチェック！
宝島社公式通販サイト「宝島チャンネル」なら電話注文もOK！
【電話注文専用TEL】0120-203-760
【受付時間】9:00〜18:00（土日祝日を除く）
コンビニコーヒーが入るタンブラー、子どもと遊べるグッズなど
おうち時間が充実するブランドBOOKも登場！
今回のブランドBOOK 半額セールには、全31種類がエントリー。厳しい北風も相まって、しばらくはインドアで過ごす日々が増えるかもしれない今日この頃。せっかくなら豊かなおうち時間を過ごせるように、リラックスムードを底上げするアイテムもセレクトしましたよ。↓タンブラーつきBOOKは……
『CUP COFFEE TUMBLER BOOK produced by UNITED ARROWS green label relaxing white』
通常価格1,595円→期間限定 セール価格798円！カップコーヒータンブラー／『CUP COFFEE TUMBLER BOOK produced by UNITED ARROWS green label relaxing blue』
『CUP COFFEE TUMBLER BOOK produced by UNITED ARROWS green label relaxing blue』
通常価格1,639円→期間限定 セール価格820円！↓子どもと遊べるアイテムつきBOOKは……リカちゃん ゆめいろマグネットBOX／『リカちゃん ゆめいろマグネットBOX BOOK』
『リカちゃん ゆめいろマグネットBOX BOOK』
通常価格1,850円→期間限定 セール価格925円！↓新しい年の気分転換に！ バッグつきBOOKは……『AGATHA PARIS Bag Book』ボストンショルダーバッグ／『AGATHA PARIS Bag Book』
『AGATHA PARIS Bag Book』
通常価格2,398円→期間限定 セール価格1,199円！『Lee SHOULDER BAG SET BOOK KHAKI/BLACK』エコバッグ／豪華2点セットつき『Lee SHOULDER BAG SET BOOK KHAKI/BLACK』ショルダーバッグ／豪華2点セットつき『Lee SHOULDER BAG SET BOOK KHAKI/BLACK』
『Lee SHOULDER BAG SET BOOK KHAKI/BLACK』
通常価格2,189円→期間限定 セール価格1,095円！2Wayショルダーバッグ『Why 2Way Bag Book』『Why 2Way Bag Book』
『Why 2Way Bag Book』
通常価格2,591円→期間限定 セール価格1,296円！
セール対象商品はどれも売り切れ次第、販売終了。商品数が多い今のうちに、宝島チャンネルをのぞいて確実に手に入れましょう！
2022 新春ブランドBOOK 半額セール／information
開催期間：1月13日（木）〜23日（日）23時59分
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文・Web編集／FASHION BOX