キスは言葉を交わさなくとも、お互いの気持ちを確認できる立派な愛情表現のひとつです。

キスをするだけで幸せホルモンのオキシトシンが分泌されるため、カップルは長続きする or 幸福度が上がるというデータもあるほど。

今回は、恋愛心理士の美泉菜月が男性が激ハマりする彼女からのキスの仕方をお伝えしていきます。

男心を刺激!男性が激ハマりする彼女からのキス

(1)忘れ物キス

男性は名残惜しさに弱いため、そこを刺激する出戻りキス(通称:忘れ物キス)で愛情が加速。

例えば、デートの帰り際、玄関や車などで、あっさりバイバイとお別れしておきながら「あ、キスするの忘れた」と出戻ってキスをしてみてください。「わざわざキスをするためだけに戻ってきてくれたんだ」と愛され度を感じることで、自分への想いが伝わり、彼女へ愛おしさを感じずにはいられなくなるはず。

(2)寸止めからの軽いキス

寸止めからの軽いキスは、男性の“愛したい欲”のスイッチをオンにすることが可能。

彼と唇が触れあう直前に一度、寸止めして彼の目を見つめましょう。「え、キスしてくれないの?」と一瞬、残念に思わせてから軽いキスをすることで、焦らした分のギャップに大興奮。男性は一度、ドキッと感じるとその気持ちを抑えられないことが多いため、盛り上がりたいときにおすすめです。

(3)唇以外のパーツにキス

積極的に自分からキスをするのが恥ずかしいと感じる女性は、唇以外のパーツにキスをしてみて。手の甲や頬、おでこは唇よりもハードルが低くなり、消極的な女性でもキスしやすくなるので、恥ずかしがり屋さんが一歩踏み出したいときにはパーツキスがおすすめ。

男性にとってはキスの場所ではなく、「彼女自らしてくれた」という積極性に愛おしさを感じます。そして実は、唇以外のキスをするということは敬愛している証拠であり、愛されている自信を感じる男性が多いのです。

(4)彼に触れて安心感をプラス

恋愛にはドキドキの刺激も大切ですが、恋愛から結婚へ発展したいなら安心感も大切。とくに年上の彼の場合は、刺激よりも安心感を求める傾向があるので、手や胸など彼の身体にそっと手を添える、首に腕をまわすなど、スキンシップを取りながらのキスがおすすめ。身体を密着させながらのキスは、ぬくもりから安心感を感じつつも、触れかたによっては、大人の雰囲気が出ていつもとは違った魅力を感じてもらえるでしょう。

男性は彼女からのキスは大歓迎

仲良しの熟年夫婦の多くが必ず取り入れているのは“キス”と言うほど、定期的なキスは愛情表現だけでなく、マンネリ予防にもなる立派なカップルのコミュニケーション。

キスは男性がリードするものといった決まりはありません。たまには彼女であるあなたから積極的にしてみることで男心がくすぐられ、それだけで激ハマりするかもしれませんよ♡

美泉菜月さん

恋愛心理士、恋愛アドバイザー、メンタル心理カウンセラー。年間1,000人以上の夫婦を円満に導く夫婦アドバイザーとしても活躍。

