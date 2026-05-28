組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中！暑い時期に着るワンピースの完成度は、ほぼ足元で決まるから。似合う靴のバリエーションは多いほうがいい。パンプスを合わせてもドレッシーにならず、フラットでも大人っぽい。そんなさじ加減を握るのはフレキシブルなとろみ素材にアリ。【POINT】てろっとした肌ざわりのいいレーヨン素材のシャツワンピース。