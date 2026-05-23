大阪本町で味わう”本場のチャイ”エキゾチックな味わいは病みつき！AKASH CAFE

大阪・本町 丼池筋、繊維問屋筋として栄えていた通りで、昔の面影を残したレトロなビルにおしゃれなショップやカフェが立ち並び、ショッピングやグルメでも人気の心斎橋商店街へも徒歩圏内！まさに”穴場”的なスポットにある、新鮮なチャイとお茶の葉を提供するお店「AKASH CAFE（アカシカフェ）」をご紹介します。

AKASH CAFE（アカシカフェ）

店内に入ると、スパイシーな香りが漂っています。カウンターに並ぶ”茶葉”、香りを嗅いでお好みのチャイを選ぶ事も可能。

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バラエティ豊かなチャイやカフェメニュー

チャイは7種類、期間限定のフレーバーが3種類、コーヒーやフレーバーウォーターもあるので種類豊富！

スパイスは自家製のオリジナルブレンド

マサラチャイをオーダーしました。スパイスは自家製のオリジナルブレンド、オーナー自ら海外から買い付けた11種類ほどのスパイスをブレンド。

本格的なチャイの淹れ方

オーダー後に、茶葉とミルクを合わせ高い位置からグラスに注いでゆく光景は、異国情緒溢れる没入感満載！空気を含ませることにより、まろやかな口当たりになる秘訣。

マサラチャイをオーダー

カルダモンの爽やかな香りに、後から追いかけてくるほんのりとしたスパイスのピリッと感、シナモンの優しい甘さとミルクのまろやかな味わい。一口飲むと一気にエキゾチックな気分になれる「マサラチャイ」。

スイーツも販売

姉妹店「MELT chocolate」のチョコレートやクッキーなども販売されているので、チャイやコーヒーのお供にもぴったりです。

「AKASH CAFE（アカシカフェ）」という店名には、バングラデシュにルーツを持つオーナーさんがレンガル語で”空”を意味する”アカシ”から「AKASH CAFE」と名づけられたそうです。

都会の中心にいながら、本場のチャイを味わっていただける「AKASH CAFE」へ、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。

AKASH CAFE（アカシカフェ）

大阪府大阪市中央区久太郎町3-1-22

月・火・水・木・金・土：9:00- 19:00

日：11:00 - 19:00