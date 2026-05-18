【宗教から逃げる決断】【漫画】本編を読むDVや虐待などの深刻な被害から依頼者を救い出す「夜逃げ屋」の現場を、実話に基づいて描く宮野シンイチ(@Chameleon_0219)さん。2026年5月現在、SNSで大きな反響を呼び続けている『夜逃げ屋日記』から、第20話のエピソードを紹介する。今回の依頼者・井上さんは、長年母親から特定の宗教活動を強要され、自由を奪われてきた。荷物の搬入を終えた彼女は、社長にある場所を通ってほしいと頼