【漫画】本編「娘の友だちは放置子？」をイッキ読みX(旧Twitter)やInstagramで漫画を発信しているエェコ(@nakiri_aik)さん。自身の体験談や読者から提供されたエピソードをもとに、ご近所トラブルや子育て記録、PTAなどを舞台にした事件を描いている。その内容は、誰にでも起こり得る日常と隣り合わせの体験が多く、読みながらぞっとしたり、驚きや怒りを覚えたりと、心に響く作品がそろっている。sasikaegazou03 今回紹介するの