株式会社ファミリーマート(以下、ファミリーマート)は、社会貢献プロジェクト「スマイルおむすびプロジェクト差し入れキャンペーン」の第2弾として、全国17校の部活動にファミリーマートのおむすびとメジャーリーガー・大谷翔平選手からの手紙を差し入れる「おむすび贈呈式」を実施。【写真】大谷選手からのメッセージに歓喜する部員たち子どもたちに笑顔を届ける社会貢献活動の一環として、部活動に励む全国の生徒たちにおむすび