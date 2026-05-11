2026年4月10日より全国公開中の劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』を記念し、「名探偵コナンカフェ」が全国6都市8会場で2026年4月10日より順次期間限定オープン。劇場版の舞台である横浜にちなみ、“港町レトロ”をテーマにしたテーマカフェだ。【写真】「名探偵コナンカフェ」のメニューを見るフォトスポットではベンチに座って写真を撮ることができます今回は渋谷会場の模様を、推し活経済評論家の横川楓さんが実食レビ