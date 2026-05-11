「子供の名前とペットの名前わりと間違えがち」【漫画】本編を読む我が子の名前とペットの名前を呼び間違えた経験がある人は、どれほどいるだろうか？ユウコトリトリ(@yuko_toritori)さんが「子供の名前とペットの名前わりと間違えがち」というタイトルの漫画をInstagramにアップするや否や「わかるー」「うちもです」という声が相次いだ。本エピソードについて、ユウコトリトリさんにさらに話を聞いてみた。■「いやいや、人間と