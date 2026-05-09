気がついたら牢屋の中、しかも処刑される運命…絶対絶命の大ピンチかと思いきや!?【漫画】本編を読むふと気が付けばなぜか自分は牢屋の中、しかも「野良人間」と呼ばれ処刑待ち――そんな理不尽すぎる状況から始まるのが、新田せん(@nittasen)さんの異世界漫画だ。猫耳の種族が支配する世界では、人間は保護される側ではなく“処分される側”。軽妙なやり取りの裏に、ぞくりとする構図が潜む物語となっている。■「野良人間なので