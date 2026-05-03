気温が上がるにつれて恋しくなるのが、ひんやり冷たい麺料理。近年、酷暑が社会問題となり、「食卓でも手軽に、冷たく、おいしく涼をとりたい」というニーズが高まっている。【写真】左から、「鶏だしゆず風味」、「かつおだし」そんななか、味の素株式会社が販売する驚きの商品を発見！その名も「氷みぞれつゆ」。今回は、来たる夏に向けて、「氷みぞれつゆ」2種の味わいをレポートする。「氷みぞれつゆ」で夏の麺料理をワンラン