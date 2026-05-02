不摂生の血筋01【漫画】本編を読む嫁と姑。相容れない関係性を描いたと思いきや、予想外の展開を迎える。伊東(@ito_44_3)さんの創作ギャグ漫画「不摂生の血筋」を紹介する。不摂生の血筋02不摂生の血筋03不摂生の血筋04不摂生の血筋05■「おふくろの味」は塩分過多!?「なんだいこの塩辛い味噌汁！アタシを殺す気かい？」と怒る姑に、「ごめんなさい。でも、これがうちのおふくろの味なんです」と言い訳をする嫁。伊東さんに制作の