フィンランドのライフスタイルブランド「ムーミン アラビア」は、サマーシーズナルコレクション「Holiday Rush(ホリデーラッシュ)」を、2026年5月6日(振休)から限定発売する。また、4月22日より日本限定のスペシャルマグ「SIMPLE JOY(シンプルジョイ)」が、数量限定で登場している。【画像】「ムーミン アラビア」の新作サマーシリーズを見る「ムーミン アラビア」のサマーシーズナルコレクション「ホリデー ラッシュ」■5年にわた