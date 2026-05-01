『まどか26歳、研修医やってます！』や『こころのナース夜野さん』、『私だけ年を取っているみたいだ。ヤングケアラーの再生日記』などを描く、漫画家・水谷緑(@mizutanimidori)さんが描く『被害者姫 彼女は受動的攻撃をしている』は静かに怖い、現実にも目にする出来事が描かれている。今回は、本書を紹介するとともに話を聞いた。【漫画】本編を読む■ため息や返事を遅らせることで「不本意である」と意思表示をする『被害者姫