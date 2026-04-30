アイピーフォー株式会社から、ピングーの縫製バラエティーコレクション「PINGU(TM)バラエティーコレクション」(1回400円・全5種)が新登場。2026年4月中旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定だ。世界でいちばん有名なペンギン・ピングーのキュートなトートバッグや巾着を手に入れるチャンス！【画像】他のアイテムをもっと見るピングーは、スイスの映像作家オットマー・グットマンによって誕生したストップモーショ