トートバッグから巾着まで！ピングーが縫製バラエティーコレクションになって、カプセルトイに新登場
アイピーフォー株式会社から、ピングーの縫製バラエティーコレクション「PINGU(TM)バラエティーコレクション」(1回400円・全5種)が新登場。2026年4月中旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定だ。世界でいちばん有名なペンギン・ピングーのキュートなトートバッグや巾着を手に入れるチャンス！
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ピングーは、スイスの映像作家オットマー・グットマンによって誕生したストップモーション・アニメーション。原型となるテストフィルムが制作されたのは1980年で、2025年で45周年を迎えた。1990年以降、TVシリーズは世界155以上の国と地域で放送され、ペンギンの男の子「ピングー」と仲間たちが繰り広げる温かでユーモアある物語は、世界中の人々に愛されている。
■かわいくて実用的なアイテムがラインナップ
今回の「PINGU(TM)バラエティーコレクション」では、トートバッグ、フェイス巾着、円柱ポーチ、スクエアフラットポーチ、マチ付きポーチの5種がラインナップ。いずれもキュートなデザインでありながら、使い勝手もよい実用的なアイテムに仕上がっている。
■トートバッグ
ちょっとしたおでかけに便利な、横幅285ミリのマチ付きトートバッグ。
■フェイス巾着
ふわふわ素材の巾着は、思わずなでたくなる愛おしさ。
■円柱ポーチ
側面にいろんなポーズのピングーが描かれた、ユニークでかわいい円柱ポーチ。
■スクエアフラットポーチ
バッグの小物整理にぴったりなサイズ感。裏と表が別デザインなので、その日の気分で使い分けができるのもうれしい。
■マチ付きポーチ
約5センチのマチ付きで、見た目以上に頼もしい収納力。
どれが当たるかワクワクしてしまう、魅力的なラインナップのカプセルトイ。この機会にぜひチャレンジしてみては。
※掲載されている画像は、実際の商品とは多少異なる場合があります。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2026 JOKER.
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ピングーは、スイスの映像作家オットマー・グットマンによって誕生したストップモーション・アニメーション。原型となるテストフィルムが制作されたのは1980年で、2025年で45周年を迎えた。1990年以降、TVシリーズは世界155以上の国と地域で放送され、ペンギンの男の子「ピングー」と仲間たちが繰り広げる温かでユーモアある物語は、世界中の人々に愛されている。
今回の「PINGU(TM)バラエティーコレクション」では、トートバッグ、フェイス巾着、円柱ポーチ、スクエアフラットポーチ、マチ付きポーチの5種がラインナップ。いずれもキュートなデザインでありながら、使い勝手もよい実用的なアイテムに仕上がっている。
■トートバッグ
ちょっとしたおでかけに便利な、横幅285ミリのマチ付きトートバッグ。
■フェイス巾着
ふわふわ素材の巾着は、思わずなでたくなる愛おしさ。
■円柱ポーチ
側面にいろんなポーズのピングーが描かれた、ユニークでかわいい円柱ポーチ。
■スクエアフラットポーチ
バッグの小物整理にぴったりなサイズ感。裏と表が別デザインなので、その日の気分で使い分けができるのもうれしい。
■マチ付きポーチ
約5センチのマチ付きで、見た目以上に頼もしい収納力。
どれが当たるかワクワクしてしまう、魅力的なラインナップのカプセルトイ。この機会にぜひチャレンジしてみては。
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