忘れ物が多すぎる娘にブチギレる母親【漫画】本編を読む早乃あかり(@akari238ffm)さんはブログで『娘のADHD疑惑・検査診断していない理由』という作品を連載。本作はご自身の子育ての実体験をもとに描かれ、娘の特性から「ADHDなのでは？」と疑い始めたという。今回は過去にウォーカープラスでお届けした2作品を紹介するとともに、作者に娘のことをADHDだと疑い始めた理由についても話を聞いた。■娘をADHD疑惑だと疑い始める母親2