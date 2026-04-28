【漫画】本編を読む現役の郵便配達員である送達ねこさん。自身が出逢った怪異や同僚から寄せられた怪談・奇談を漫画にし、SNSで発信しています。今回は、そんな「郵便屋が集めた奇談」の中から特に反響の大きかったストーリーをお届けします。→「郵便屋が集めた奇談」をはじめから読む同行_P07同行_P08同行_P09同行_P10同行_P11同行_P12→【漫画】『怖いトモダチ』を読む→【漫画】『親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃん