共働き世帯が全世帯の約7割を超える昨今 、子どもの食事や栄養管理に時間を割くことは、多くの親にとって大きな課題となっている。【写真】「キリン つよいぞ！ムテキッズ」が導入された成蹊小学校さらに、キリンホールディングス株式会社(以下、キリン)が2025年に行った「親子が直面する『保育園の洗礼』実態調査」では、特に入園・入学シーズンである春ごろに子どもがかかった感染症が家族にうつってしまう「家庭内感染」が起き