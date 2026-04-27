【漫画】この漫画をはじめから読む雑貨店で働くオムニウッチーさん。お店を訪れるお客さんや、職場の“あるある”、日常の出来事を漫画にしてSNSで発信しています。今回は、特に反響の大きかったストーリーを集めた『オムニウッチーさん傑作選』をお届けします。→『オムニウッチーさん傑作選』を最初から読むYouTuber(1)YouTuber(2)YouTuber(3)YouTuber(4)YouTuber(5)→【漫画】この漫画をはじめから読む→【漫画】『怖いトモダチ