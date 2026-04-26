「勇者しか抜くことのできない剣」の前に誰かが姿を現した。そして…!?【4コマ漫画】津夏なつなさんの「抜けない剣」を読む「勇者にしか抜けない剣」――そんな王道ファンタジーの設定を、まさかの角度からひっくり返した4コマが話題となっている。津夏なつな(@tunatu727)さんによる作品「抜けない剣」は、作業着姿の“業者”たちが工具と知恵を駆使して剣を引き抜くという、あまりにも現実的すぎるオチが特徴だ。「ゆ、勇者…です