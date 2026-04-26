飼い主に堂々とおしりを向ける猫【漫画を読む】飼い主に堂々とおしりを向ける猫だが…!?先日、『前向きでお願いします』と題した漫画をX(旧Twitter)で公開したのは、愛猫・キュルガとの何気ない日常を創作漫画として描いているキュルZ(@kyuryuZ)さん。Xのフォロワー数は90.4万人(2026年4月20日現在)、今回紹介する漫画も10万いいね(2026年4月20日現在)を超える人気漫画家だ。『前向きでお願いします』01フータがソファで仰向けにな