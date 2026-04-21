『娘のADHD疑惑・検査診断していない理由』18-1【漫画】本編を読む早乃あかり(@akari238ffm)さんがブログで連載中のコミックエッセイ『娘のADHD疑惑・検査診断していない理由』。本作は自身の子育ての実体験をもとに描かれている。今回は第18話から第22話のあらすじとともに、早乃さんのインタビューをお届けする。18-2『娘のADHD疑惑・検査診断していない理由』18-318-4※本作は著者の闘病体験を描いたコミックエッセイです。紹介