2026年5月29日(金)まで、ベネッセの英語教室ビースタジオで「『映画きかんしゃトーマス』公開記念コラボキャンペーン」が開催中。Webから無料体験レッスンに申し込むと、抽選で30人にきかんしゃトーマスグッズがプレゼントされる。トーマス好きキッズがいるパパやママは、この機会をお見逃しなく！【画像】豪華ラインナップのトーマスグッズをチェック映画『きかんしゃトーマス いっしょに歌おう！ドレミファ♪ソドー島』の公開を