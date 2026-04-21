2026年GWは、ちいかわ、ポケモン、ミッフィーなど人気キャラクターに会いに行けるイベントが大充実。2026年最新・限定の企画がそろい、“推し活おでかけ”にぴったりのシーズンだ。今年は新スポット「ポケパーク カントー」をはじめ、35周年を迎えたサンリオピューロランドのアニバーサリーイベントもワクワク感が満載。完全予約制や日時指定券が必要なイベントもあるので、事前チェックは忘れずに。かわいいフォトスポットで写真