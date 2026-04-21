社長が「眼の前にいる」と言っている地縛霊が自分にだけ見えない!?【漫画】本編を読む／全24ページ公開！ブラック企業に勤める若手社員が、“霊が見えなければクビ”という理不尽すぎる条件を突きつけられる。そんなカオスな状況から始まるのが、新田せん(@nittasen)さんによる『逆に僕だけ見えない』である。ホラーのようでいて、実はラブコメだという本作。恐怖と笑いが絶妙に混ざり合う、不思議な魅力を放つ一作だ。■辞めたい