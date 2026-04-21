すべてのパンやサンドイッチを店内で手作りし、看板商品の「チョコクロ」も有名なベーカリーカフェ「サンマルクカフェ」が、2026年4月3日からモーニング・ランチセットを刷新。お得で手軽に楽しめるようになった。気軽に楽しめるサンマルクカフェの新メニューが登場！サンマルクカフェで「あさマルクカフェ」＆「ひるマルクカフェ」がスタート■新モーニングセット「あさマルクカフェ」「あさマルクカフェ」は全6種今回の新セット