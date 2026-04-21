Reina(@Reina770)さんによる『感情を殺して生きた日々』は、自身の幼少期の体験をもとに描かれた作品である。現在は穏やかな生活を送っているというReinaさんだが、過去には想像を絶する環境のなかで生きていた。本作は、その“語られなかった時間”をすくい上げるように描かれている。※本作にはセンシティブな表現があります。閲覧には十分ご注意ください。【漫画を読む】虐待され続けてしまう娘だが…!?■再婚によって崩れてい