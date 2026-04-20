上司と１対１の焼肉。「若すぎると話が合わないから25歳くらいがちょうどいい」と言われる。こちらは気を遣って話を合わせているのに…。【漫画】本編を読むX(旧Twitter)で“万バズ”を連発する漫画家・港区カンナ(@mina_kan_chan)さん。ウォーカープラスで連載中の「東京モブストーリー〜ヒロインになれない私たち〜」は、「少女漫画の主人公になれない」女性たちのリアルを描いた群像劇だ。今回はその中から、クズ男と別れられな