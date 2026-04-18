ヘッドウェア＆アパレルブランドの「New Era(ニューエラ)」から、コミック「PEANUTS(ピーナッツ)」のヴィンテージアートにフィーチャーした新作コレクション「Vintage PEANUTS(ヴィンテージ ピーナッツ)」が登場した。野球をするスヌーピーや、クールで人気者の大学生ジョー・クールに扮するスヌーピー、スイング姿のスヌーピーなど、さまざまなシチュエーションのアートワークがずらり。キャップからTシャツ、キッズアイテム、さ