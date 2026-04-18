ウミガメのスープ01【漫画】本編を読むラストを知ると、思わず背筋が凍る――。SNSで話題の5コマ漫画家・伊東(@ito_44_3)さんの新作「ウミガメのスープ」が注目を集めている。一見、誰もが知る童話「アリとキリギリス」のパロディだが、その結末には残酷な真実が隠されていた。ウミガメのスープ02ウミガメのスープ03ウミガメのスープ04ウミガメのスープ05■水平思考クイズと童話の不穏な融合本作のモチーフは、質問を繰り返して真