ういろうとすあま【漫画】本編を読む「人間はチョロい」そう思っているのは、保護施設から引き取られてきた“ういろう”。足にスリスリしたり、おもちゃをとくわえてきたり、ぶりっ子に余念がない。しかし彼にはライバルがいた…！それは先住猫の“すあま”。すあまは老齢のおじいちゃん猫で、自分をライバル視するういろうをやさしく見守っていた。これは2匹の猫が家族になっていく過程を描いた物語だ。この漫画を描いたのは、ラ