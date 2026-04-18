仕事用ソフト「切れてもしばらくは使える」【漫画】本編を読む仕事に欠かせない編集ソフトの有効期限が、残り1カ月。PC画面に出続けるアラートを上司に報告するも、返ってきたのは「申請しとくわ」という気のない返事だった。2026年4月現在、SNSやブログで注目を集めているのが、しゃけなかほい(@syake8989)さんの実録漫画『【ブラック企業の日常】ありえないソフトの更新時期の対策方法』だ。入社1年目のしゃけなかほいさんは、ソ