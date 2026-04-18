15021776_615【漫画】本編を読む※本作にはセンシティブな表現があります。閲覧には十分ご注意ください。家賃5000円という破格の条件に惹かれ、曰く付きのアパートへ引っ越してきた「訳あり」の家族。母親と内縁の夫、そして幼い少女・りの。安さの理由は、そこが幽霊の住み着く事故物件だからだ。2026年4月現在、SNSで大きな反響を呼んでいるのが、爽(@ktt0310)さんの創作漫画『幼女と幽霊』である。押し入れの片隅から住人を監視