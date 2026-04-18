義母クエスト【漫画】本編を読むこれでもかと嫁をイビリまくる毒義母に、ドケチで超自己中な夫…そのリアルすぎるストーリーが話題の「義母クエスト〜結婚したらいきなりラスボス戦でした〜」。毎日が発見ネットでの連載がコミカライズされるほど人気の同作は、SNSで「こんなお姑さんいるなんてビックリ」「漫画化でさらに義母と夫の酷さにリアル感が出てヤバイ」「先が気になって読み進めてしまった」などさまざまな感想が投稿さ