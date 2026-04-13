少女に見つかって動揺するドロボウ猫【漫画】本編を読む学校や仕事から帰宅して、もしも自室のタンスを見知らぬ猫が物色していたら？ 普通なら悲鳴を上げるところだが、そこにいたのは唐草模様の風呂敷を背負った、あまりにも堂々たる「ドロボウ猫」だった。2025年8月、X(旧Twitter)で公開され、そのシュールな設定と愛らしいキャラクターで大きな反響を呼んでいるのが、ツル(@TSURU_MOFU)さんの漫画『家に帰ったらドロボウ猫がい