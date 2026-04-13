東京ディズニーシー(R)で2026年4月15日(水)、開園25周年を記念したアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」が開幕する。本記事では、25周年の東京ディズニーシーを楽しむうえで見逃せない、2つのエンターテインメントプログラムを紹介しよう。【写真】“ミッキー広場”にずらりと並ぶダッフィー＆フレンズの5人がかわいすぎ！25周年の装飾が施された船の上で、体を寄せ合うミッキーマウ