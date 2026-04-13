日本の65歳以上の人口は30%に迫り(※)、生まれてから死ぬまでの「平均寿命」と自立して暮らせる「健康寿命」の間には約10年ものギャップが生じている。本わさびが老化抑制！知られざる日本古来のハーブの力を専門家が解説※総務省統計局令和7年9月14日「統計からみた我が国の高齢者」 介護や手助けが必要となるこの不健康な期間をいかに短くするかは世界共通の切実な課題だ。病気になってから治療するのではなく、毎日の習慣で未