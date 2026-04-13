強い言葉を使うと強い言葉が返ってくる【漫画】本編を読む交通機関を利用した際、子供連れ親子に対して厳しい態度を取る電車トラブルについて話題になることが多い。今回は、電車の中で泣き出してしまった赤ちゃんに「うるせぇんだよ！」と怒鳴る老人を描いた伊東(@ito_44_3)さんの創作漫画「強い母子」を紹介しよう。本作は「こうだったら良いのに」と、トラブルを笑いに変えた本作はXで話題に！話題となった本作について、伊東さ