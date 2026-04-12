腹痛を訴える中学生の娘【漫画を読む】腹痛を訴える中学生の娘だが…!?年に一度熱を出すか出さないか。そんな健康そのものだった中学生の娘が、ある日突然、激しい腹痛に襲われた。診断の結果は「急性虫垂炎」。そのまま緊急入院へ――。2026年4月現在、ブログやSNSで注目を集めているのが、母親のりんりん(@Rinrin2404fufu)さんによる実録漫画『娘が入院になりました』だ。誰にでも起こりうる子育て中のアクシデントを、親として