「異彩を、 放て。」をミッションに、障害のイメージ変容と福祉を起点とした新たな文化の創出を目指すクリエイティブカンパニー「ヘラルボニー」。同社は4月2日の“世界自閉症啓発デー”に合わせて、「Beyond Blue Project」を始動。その一環として現在、麻布台ヒルズにて多数のアートワークを展示している。【写真を見る】「この青も、誰かの世界。」というメッセージを掲げた、個性の光るアートワークが並ぶ麻布台ヒルズの神谷町