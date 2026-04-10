バスが霊園の前を通り過ぎた時、何気なくM子さんの顔を見たO君。その表情は凍りついていた…。【漫画】本編を読む研修旅行のバス移動。眠気と退屈が漂う車内で、ただ目的地へ向かうだけのはずだった時間が、ある場所を境にじわりと異質なものへ変わっていく。今回紹介するのは、退屈健(@taikutsu1)さんが、友人の実体験をもとに描いたホラー漫画「宿泊研修にて」。霊園の前を通り過ぎたその瞬間、隣の席に座っていた女子生徒に起き