01【漫画】本編を読む修学旅行の夜、消灯時間後のピロートークで好きな人の話をして盛り上がった経験はないだろうか。伊東さんの創作漫画『ドライなクラスメイト』は、そんな修学旅行の夜に繰り広げられるシュールな恋バナを描き、Xで4万1000件の「いいね」を集めている。「今どきのドライな対応」とは一体どのようなものなのか、作者の伊東さんに制作の裏側を聞いた。0203「なあ、好きな人教え合おうぜ」。修学旅行の夜、一人の男