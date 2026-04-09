横浜DeNAベイスターズの本拠地「横浜スタジアム」のすぐ隣に、今年3月、新たな屋上バーベキュー施設「THE BBQ BEACH THE LIVE」がオープンした。JR関内駅から徒歩約1分という好立地の屋上3階テラスにあるこのスペースは、食材とドリンクが持ち込み自由で、スポーツ観戦気分をそのままにバーベキューを楽しめる新感覚のスポット。試合前の決起集会から試合後の打ち上げ、企業懇親会など、さまざまなシーンで活用できる全56席の屋上