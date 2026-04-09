ファッションデザイナー・落合宏理さんとの共同開発のもと、“いい素材、いい技術、いいデザイン。”をコンセプトに掲げて展開している、ファミリーマートのオリジナルアパレルブランド「コンビニエンスウェア」。同ブランドの立ち上げ5周年に合わせて、「Convenience Wear 2026年春夏新作発表会」が都内にて開催。すでに販売中のアイテムから、まもなく発売される新商品までがずらりと並び、取材陣を沸かせた。【写真】ファミマ注