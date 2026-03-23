仕事の手伝いから悩み相談までおまかせ！ 私たちの毎日をラクに、そして楽しくしてくれる生成AIの存在。2大生成AIから特化型生成AIまでご紹介します。生成AIとは…大量のデータから素早く推測し、“新しいコンテンツ”を生み出す！24時間相談できる、頼れる相棒旅行のプランを考えてほしい。冷蔵庫の中にある食材で作れるレシピを提案してほしい。これからどの銘柄に投資したらいい？ 失恋で傷ついた気持ちを聞いてほしい。仕事の