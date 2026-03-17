今回、Ray WEB編集部は都合のいい関係になりがちな友だちについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公・ミサキは、ヒナと友だちです。彼女はなぜか男性から、都合のいい相手だと思われがちで……？気になる男性が彼女持ちだったヒナ。なぜか都合のいい相手と思われがちなようです。そんななか、バイト先の男性からお家デートに誘われ……。今回は果たして本命に彼女になれるのでしょうか！？原案：Ray WEB編集部作画：りろ
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